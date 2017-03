Afrique: CAN U20 - Le Sénégal, seul rescapé du carré d'as de 2015

Lusaka (Zambie) — Les juniors sénégalais, en plus de leur première place dans le groupe B, synonyme d'une double qualification en demi-finales de la CAN U20 2017 et à la Coupe du monde de la catégorie, sont les seuls rescapés du carré d'as de la précédente édition qui a eu lieu au Sénégal, en 2015.

A Dakar, sur la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor, les demi-finales avaient opposés le Mali et le Sénégal, d'une part, et le Nigeria et le Ghana, d'autre part.

De ces quatre sélections, le Sénégal est la seule présente dans le carré d'as 2017, le Mali étant éliminé dès le premier tour (dernière place du groupe A avec un point et un goal-average de -6).

Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, et le Ghana, 3-ème en 2015, n'étaient même pas présents au rendez-vous de Zambie 2017 (26 février au 12 mars).

Le Nigeria a été éliminé par le Soudan pour la phase finale 2017, tandis que le Sénégal avait été le bourreau du Ghana.

La première demi-finales 2017 sera un derby de l'Afrique australe entre la Zambie (trois victoires en trois matchs) et l'Afrique du Sud, 2-ème du groupe B avec six points (deux victoires et une défaite) au compteur. Cette première rencontre aura lieu mercredi à Lusaka.

La deuxième demi-finale sera quant à elle un derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal, leader du groupe B (deux victoires, et un nul) et la Guinée (une victoire, un nul et une défaite) à Ndola, jeudi.

Ces quatre pays, l'Afrique du Sud, la Guinée, le Sénégal et la Zambie vont représenter l'Afrique à la phase finale de la Coupe du monde junior prévue en mai et juin prochains, en Corée du Sud.