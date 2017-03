Ile Maurice: Acheter un diplôme, mode d'emploi

Il est fréquent que la Tertiary Education Commission (TEC) soit approchée pour vérifier des diplômes, dit le Chairman, Suren Bissoondoyal. «L'instance est sollicitée par des employés, des employeurs et des individus pour des reconnaissances de diplômes et d'équivalences. Si nous avons des doutes, nous vérifions auprès des organismes internationaux», fait-il remarquer. Pour qu'un diplôme soit reconnu, il faut que l'awarding body soit reconnu dans le pays où il est octroyé.

Plus près de nous, il y a l'université de Canterburry, qui s'est «installée» - virtuellement - aux Seychelles. Grâce au site web instantdegrees.net, elle vend des diplômes. Et de l'illusion.

L'institution qui accorde le diplôme n'est pas reconnue. Pas plus que le Trinity College & University, l'une des institutions mises à mal par le Public Bodies Appeal Tribunal à la suite de la plainte de Nassir Khadun. Cette université propose des diplômes dans toutes les filières, sauf la médecine. Aucun cours, aucun examen. «The award is based on your previous experience», peut-on lire sur le site. Rien n'empêche donc le demandeur de s'inventer un flamboyant parcours professionnel afin d'obtenir un diplôme à la hauteur de ses ambitions.

Une fois le mail envoyé pour s'inscrire, il faut passer à la caisse. Entre 210 dollars et 285 dollars, soit entre Rs 7 000 et Rs 10 000. Cela comprend des manuels à acheter pour cette «life learning experience». Quant au diplôme, il sera adressé par courrier recommandé à votre adresse. Mais avant, une étape cruciale: régler la note.

Rien de plus facile que de se procurer un diplôme de licence ou de master. Il suffit de se munir d'espèces sonnantes et trébuchantes. Ou, du moins, d'une carte de crédit, voire d'un compte PayPal.

