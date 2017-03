Ile Maurice: Affaire Álvaro Sobrinho - Le fils de Collendavelloo se défend d'avoir eu une berline

«On my way to work and I hear my name on the radio! (...) And just so you know, here's a pic of the Renault Megane which I am currently driving to go to work!»

C'est le post qu'Irvin Collendavelloo, le fils du vice-Premier ministre Ivan Collendavelloo, a posté en ce matin du lundi 6 mars. Sans mentionner l'affaire Álvaro Sobrinho, il laisse entendre qu'il n'a pas eu de berline de ce milliardaire angolais.

Álvaro Sobrinho a acheté, à Maurice, quatre Range Rover et trois Jaguar pour Rs 40 millions, ce qui intrigue. Une question est sur toutes les lèvres : à qui le banquier a offert ces berlines ?

Outre un haut fonctionnaire à la State House, des Very Very Important Persons auraient profité des voitures de l'homme d'affaires Àlvaro Sobrinho, dont l'épouse et le fils d'un ministre. Nous avons essayé de les contacter, sans succès.

Le fils d'un Senior Adviser au PMO

Le nom d'Alexandre Duval a aussi été cité, toutefois son père, Xavier-Luc Duval, a démenti l'information. Interrogé dimanche après le congrès du Parti mauricien social-démocrate à Ebène, le leader de ce parti a déclaré : «Mes deux fils conduisent une Toyota et un 4x4.»

Le fils d'un Senior Adviser au Prime Minister's Office aurait aussi bénéficié des largesses de l'homme d'affaires.

Le Senior Adviser est resté injoignable. Le nom d'un proche de la présidente est aussi cité. Il a travaillé avec Ameenah Gurib-Fakim à l'université de Maurice. Contacté, il n'a pas voulu faire de déclaration.

Les employés auxquels les berlines ont été enregistrées

En tout cas, une autre source affirme, elle, que sont des employés de compagnies d'Álvaro Sobrinho qui conduisent ces berlines. Voici les plaques d'immatriculation, les employés en question et leur poste.