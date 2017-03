Sénégal: Macky Sall déterminé à relever le défi de l'accès universel à l'eau potable

"Je veux faire plus et mieux pour le secteur de l'hydraulique qui est un levier fondamental de notre nouvelle stratégie de développement économique et social", a-t-il encore dit.

"Ces infrastructures contribuent de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations de Saint-Louis et des localités environnantes. Désormais, l'eau potable est accessible à tout moment et dans tous les quartiers périphériques", s'est réjoui le chef de l'Etat.

Il a ajouté : "Cette orientation du gouvernement est en droite ligne de mon combat quotidien contre l'injustice et les inégalités sociales. Cette cérémonie marque une étape décisive dans mon ambition de résorber le déficit important dans la production et la distribution d'eau potable".

Ces ouvrages, d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA font partie d'un vaste programme d'investissement financé par l'Etat du Sénégal et ses partenaires, notamment l'Agence française de développement (AFD), la Banque européenne de développement (BAD), la Banque ouest africaine de développement (BOAD), soit 39 milliards de francs Cfa, a appris l'APS sur place.

L'infrastructure fait partie d'un programme d'augmentation des capacités de production par le biais de l'extension et la réhabilitation de la station de pompage de Bango, de la station de traitement de Khor et un nouveau réseau d'adduction de 46 kilomètres.

