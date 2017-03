Afrique: La Guinée rejoint la Zambie

Le Sily national junior s'est qualifié pour la demi-finale dans le groupe A samedi dernier.

Rencontre spectaculaire. Un voyage qui a fait du bien à la Guinée. Le Sily national junior a battu en dernier match de groupe, le Mali par 3-2, au Levy Mwanawasa Stadium de Ndola. Les deux équipes disputaient jusqu'ici, leurs rencontres à Lusaka, base du groupe A.

Pour accompagner la Zambie, premiere avec un parcours sans faute (trois victoires dont celle contre l'Egypte samedi dernier 3-1), il fallait terminer deuxième. Ces Guinéens ont été héroïques devant un Mali désarçonné.

Les buts de cette rencontre sont signés Sekou Koita et Ibrahima Kone pour le Mali ; Morlaye Sylla, auteur d'un doublé et Homme du match, et Mohamed Aly Camara pour la Guinée.

L'on a vu une équipe collective qui a essayé de ressortir le ballon par des passes courtes pour retrouver les coéquipiers sur les intervalles.

L'entrée du joker du Sily juniors, Morlaye Sylla, a été rafraichissante. « On s'est rendu compte lors du match contre l'Egypte, qu'il est beaucoup plus dangereux sur les côtés.

Moralye est un garçon très intelligent capable de faire la différence. Il a donc beaucoup apporté au niveau de l'animation offensive de la Guinée », explique le sélectionneur. C'est que, la Guinée a d'abord encaissé un but à la troisième minute du jeu, avant de remonter dès la 49e mn, grâce à ce Morlaye Sylla.

Le joueur, dangereux dans l'entrejeu et sur les côtés, est percutant et véloce. Le groupe s'est arraché pour obtenir sa deuxième qualification à une phase finale de Mondial juniors, 38 ans après. « Avec mes coéquipiers et le staff technique, j'espère que nous irons jusqu'au bout », a déclaré Morlaye Sylla.

Le Mali, un des favoris de cette compétition et habitué des compétitions internationales, est éliminé. L'équipe a été fragilisée par la précédente défaite 1-6, contre les Chipolopolos juniors de Zambie. Le Mali s'attendait à une rencontre difficile puisque le moral des coéquipiers de Abdoul Karim Danté était entamé.

« Les six buts et les réseaux sociaux ont cassé le moral puisque les messages étaient négatifs. Je remercie mes joueurs à ce tournoi parce que ce n'est pas facile. Nous sommes tristes mais ils ont représenté dignement le pays», détaille Baye Ba, sélectionneur du Mali.

La Guinée, après une défaite (1-0) face à la Zambie, un match nul (1-1) contre l'Egypte et une victoire (3-2) contre le Mali, est une espèce de diesel qui monte en puissance. Avec cette confiance gagnée, le collectif rêve d'une victoire en demi-finale contre le premier du groupe B.