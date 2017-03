Congo-Kinshasa: Pas de calendrier électoral en RDC - L'impatience des mouvements citoyens

Mais pour le président de la Ceni, Corneille Nangaa, son institution n'est pas responsable de cette situation. C'est le gouvernement qui doit dire quel budget sera alloué à ces scrutins. Il doit aussi faire adopter deux lois et lever un certain nombre de contraintes logistiques comme, par exemple, de déterminer du nombre d'avions dont disposera la Ceni pour déployer les bulletins de vote ?

Au final, ce sont 5 militants qui sont venus déposer un message au président de la Ceni. Pour dire leur inquiétude de ne pas avoir de calendrier électoral, et ce, trois mois après la signature d'un accord qui prévoit que des provinciales, législatives et présidentielles soient organisées d'ici la fin de l'année.

En RDC, trois mois après la signature d'un accord politique entre pouvoir et opposition qui prévoit la tenue d'élections d'ici fin 2017, de plus en plus s'inquiètent qu'aucune date pour les élections n'ait encore été fixée. Résultat, lundi 6 mars à Kinshasa, des militants des mouvements citoyens «Lucha» et «Il est temps» sont allés porter ce message au président de la Commission électorale.

