Algérie: Séminaire sur la Sira Ennabaouia - Adapter le discours religieux aux attentes de la société

Ouargla — Les participants au 6ème séminaire sur la Sira Ennabaouia (conduite du prophète Mohamed-QSSSL) ont plaidé, au terme de leurs travaux dimanche à Ouargla, pour l'adaptation du discours religieux aux besoins et attentes de la société.

Les universitaires, chercheurs et Chouyoukh, présents à cette rencontre intitulée "Le rôle de la société civile dans la sécurité intellectuelle et la protection des valeurs sociales à la lumière de la Sira Ennabaouia", ont mis l'accent sur la nécessité d'adapter le discours religieux avec les besoins et attentes de la société, car il constitue un des outils d'orientation contribuant à la préservation des valeurs sociales.

Les intervenants ont également souligné l'importance de la dynamisation de la mission des institutions sociales en vue de consacrer les valeurs de la société, ainsi que de l'implication des hommes de culture en véhiculant les idées "justes" à même d'immuniser intellectuellement la société.

Ils ont appelé, en outre, à renforcer l'approche sécuritaire basée sur le principe participatif et la fondation d'un système social "fort" susceptible de contribuer à la préservation de l'identité, sans, toutefois, aliéner la diversité de la société algérienne, en plus d'asseoir un système de vigilance intellectuelle, et de valoriser la mission des Ouléma algériens.

Les participants ont recommandé aussi le nécessaire ancrage de la culture du dialogue et de la communication en milieu socio-éducatif, l'intensification des actions de formation sur la pensée modérée pour contrer l'extrémisme par l'échange d'expériences, ainsi que la mise au point d'un plan de communication dans le sens du renforcement de la modération et du juste milieu.

Ils ont, par ailleurs, salué les efforts fournis par l'Etat pour la préservation des constantes et valeurs nationales, de l'unité du référent religieux national, à la lumière des défis conjoncturels, avant d'appeler à la vigilance dans l'utilisation des terminologies pour éviter de véhiculer des idées destructrices.

La commission de rédaction des recommandations a suggéré de placer la prochaine édition du séminaire sur la Sira Ennabaouia sous le thème de "Les jeunes et les défis contemporains".

Initiée par la direction des affaires religieuses et des wakfs, sous le signe de "Pour une société intellectuellement sécurisée et socialement stable", cette rencontre a été mise à profit pour corriger le concept de la sécurité intellectuelle et son rôle dans la préservation des valeurs sociales et la dynamisation du rôle des institutions dans la protection de la sécurité intellectuelle, ont indiqué les organisateurs.

D'autres thèmes inhérents à "La sécurité intellectuelle et son rôle dans la protection socioculturelle", aux "Valeurs de la société algérienne entre constantes et mutations", "Les institutions sociales et leur rôle dans la préservation de la sécurité intellectuelle et des valeurs sociales", ainsi qu'à "la mission des média dans la concrétisation de la sécurité intellectuelle et l'immunisation des valeurs sociétales", ont aussi été débattus lors de cette rencontre de deux jours.