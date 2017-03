Algérie: Sellal reçoit le ministre tunisien des Affaires étrangères

Alger — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu dimanche à Alger, le ministre Tunisien des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"L'entretien a essentiellement porté sur la manière d'améliorer les relations traditionnelles de fraternité et d'amitié qui lient les deux pays, et ce à la veille de la tenue de la 21eme session de la Grande commission mixte algéro-tunisienne", souligne le communiqué.

Lors de cet entretien qui a permis de "consolider davantage les échanges et la concertation politique", les deux parties ont également examiné "les questions de développement des régions transfrontalières, la libre circulation des personnes et des marchandises ainsi que la situation sécuritaire", précise la source.

MM. Sellal et Jhinaoui ont enfin abordé "un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun".

L'entretien s'est déroulé en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.