Algérie: Skikda - Panique parmi la population d'Ain Bouziane secouée par un séisme

Pour rappel, le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique ( CRAAG) avait auparavant annoncé qu'une secousse tellurique de magnitude 4,6 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée dimanche à 02h46 dans la wilaya de Skikda et a situé son épicentre à 1 km au nord-est de Ain Bouziane.

Des fissures dans les murs de trois habitations du village de Bouzitoune, distant de 3 km de l'épicentre du séisme et une commission technique y a été dépêchée pour évaluer les dégâts, a assuré le même responsable qui a indiqué que tous les moyens humains et matériels de la commune ont été mobilisés pour palier à tout imprévu.

La nuit fut très difficile pour les habitants de la commune particulièrement ceux résidant dans les immeubles à plusieurs étages, a indiqué de son côté Fayçal Amrouche, chef de daïra de Sidi Mezghiche et chargé de gérer les affaires de cette commune après la dissolution de son APC (Assemblée populaire communale) depuis plus d'une année.

