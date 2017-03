Cameroun/Sénégal: CAN U20 - les Lionceaux éliminés

Des altercations ont fait deux morts, une dizaine de blessés graves et 42 personnes gardées à vue… Plus »

Les Lionceaux du Sénégal ont évité à une troisième équipe du pays, de se faire battre par le Cameroun, après les Lions de la Teranga à la CAN seniors et Niary Tally en coupe de la CAF contre Apejes de Mfou.

La faute aux buts sénégalais inscrits successivement par Ibrahima Niane (46e mn) et Krépin Diatta (48e mn). Le match a été une opposition de styles. Un basé sur l'animation de jeu via des passes longues et un jeu physique. L'autre, sur l'animation via des passes courtes, un jeu en ligne et assez mobile.

