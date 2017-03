Les dissensions apparues au sujet de la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête de l'UDPS et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement révèlent «qu'il y a une carence notoire de responsabilité d'hommes d'Etat», a estimé dimanche 5 mars l'analyste politique Joseph NKongolo.

Alors que la RDC se trouve face à une impasse politique, Joseph NKongolo accuse les hommes politiques de privilégier leurs propres intérêts plutôt que ceux de la population.

«A la vue de tout ce qui se passe au sein de l'UDPS et du Rassemblement -c'est la grande plate-forme de l'opposition, il est bien clair qu'on a laissé à nu le potentiel de responsabilité d'hommes d'Etat de l'ensemble de la classe politique congolaise. On sent qu'il y a une carence notoire de responsabilité d'hommes d'Etat.

Et nous avons en face de nous des hommes politiques qui n'ont dans leurs têtes que le calcul de repositionnement politique. Et ça, c'est malheureux !»

Félix Tshisekedi (UDPS) et Pierre Lumbi (G7) ont été élus jeudi 2 mars président du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement et président du conseil des sages de cette même plateforme, censé présenter au chef de l'Etat le futur Premier ministre de la transition en vertu de l'accord politique du 31 décembre.

Par ailleurs, Joseph NKongolo «trouve logique et normal qu'il y ait un tshisekediste et un katumbiste qui occupent le sommet du rassemblement», étant donné que le Rassemblement lui-même a été composé essentiellement des tshisekedistes et des katumbistes.

Sauvegarder la base naturelle

L'UDPS doit occuper une place de choix au Rassemblement, estime Joseph Nkongolo, parce que la base du Rassemblement est constituée majoritairement de celle de l'UDPS, affirme-t-il.

«Je crois qu'il y a un enjeu majeur au sein de l'UDPS: c'est la base naturelle de l'UDPS [le grand Kasaï] -aucun autre parti chez nous n'a deux provinces réunies comme base.

Par conséquent, la meilleure d'élections c'est de conserver d'abord cette base naturelle et de laisser le représentant du grand Kasaï occuper une place de choix au sein de l'UDPS, pour préserver cette base», conclut l'analyste.