Madagascar: Ligue 1 - Elgeco Plus prend la tête du classement

Le championnat d'Analamanga de football, première division, a un nouveau leader. Il se nomme Elgeco Plus. Le tenant du titre a enregistré un quatrième succès de rang, hier à Mahamasina, en clôture de la cinquième journée.

Il a facilement déroulé du COSPN, quatre buts à rien, grâce notamment à un doublé de son attaquant Zôla. Après avoir ouvert le score au quart d'heure de jeu, il a conclu le festival des siens à la 74e minute.

Dans l'autre match programmé hier, on a également assisté à un petit événement avec la première victoire du FC Tana, sur le Cosfa, trois buts à un. Le promu a, ainsi, marqué ses premiers points de la saison.

Au classement général, Elgeco Plus compte désormais douze points et il lui reste encore un match en retard à jouer prochainement. Il devance Tana Formation (11), Mama FC (10), AS Adema (10).

En milieu de tableau, l'on retrouve Uscafoot (9), Cosfa (7) et FC Tana (3). Et en bas de tableau se trouvent Mi20 (2), Sabnam (2) et COSPN (1).