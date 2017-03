Madagascar: Sachets en plastiques - Dorénavant tolérance zéro pour les utilisateurs !

Le nouveau décret d'interdiction 2017-010 interdisant la commercialisation, la vente et la production de tous les sachets en plastiques (sans distinction) s'applique désormais dans tout Madagascar.

La question environnementale, notamment sa sauvegarde est la première argumentation utilisée par le ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts quant à la prohibition des sachets en plastiques.

Produit incontournable du quotidien de beaucoup de malgaches, les sachets en plastiques sont devenus des produits de consommation comme tant d'autres.

Et ce malgré le décret ministériel n° 2014-1587 du 7 octobre 2014 qui interdisait la production et la commercialisation des sacs et sachets en plastiques de moins de 50 microns (d'épaisseur) dans tout le territoire malgache.

Une interdiction qui n'a pas été suivi par les destinataires étant donné l'omniprésence (ou presque) de ces produits dans la vie des malgaches.

L'élaboration du nouveau décret 2017-010 tenterait de corriger le tir du ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts en interdisant l'utilisation dans le territoire malgache de tous les sachets de moins de 50 microns qu'ils soient biodégradables ou non, bioplastiques ou non, avec ou sans poignées, avec ou sans bretelles.

Sensibilisation.La question de sauvegarde de l'environnement étant importante car elle est la première causede l'application de ce décret, il est nécessaire d'apporter des attentions particulières aux sensibilisations et aux informations quant à sa portée pour éviter les rechutes (comme on a vu avec l'ancien décret).

Notamment, dans le basculement vers l'utilisation des paniers en raphia produits par les artisans locaux. Une manière de concilier la lutte contre la dégradation de l'environnement et la promotion des produits locaux.

Par ailleurs, il est à noter que les commerçants ont jusqu'au 31 mars 2017 pour écouler les sacs et sachets en plastiques inférieurs ou égales à 5O micron.