Inquiétude pour les membres d'équipage des bateaux de pêche indiens Al-Ameen et Mermaid. Ils pourraient être détenus sur Diego Garcia par la marine britannique et ce, depuis le 1er mars. C'est ce que craint le journal en ligne Times of India dans un article en date du 5 mars 2017.

Al-Ameen et Mermaid, avec leurs 15 et 17 membres d'équipage respectivement, avaient embarqué le 5 février et devaient être de retour après une campagne de pêche d'un mois.