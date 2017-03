Madagascar: Cyclone tropicale Enawo - Les hautes terres centrales sur sa trajectoire !

Alerte verte. Face aux menaces accompagnant le passage d'un cyclone, il est important de connaître la signification de l'expression « alerte verte ». Lancé 5 à 2 jours avant la catastrophe, l'avis invite toutes les personnes (responsables des CTD, services ministériels ou encore les simples particuliers concernés) à hisser le drapeau Cyclone. Ils sont également encouragés à renforcer les portes et fenêtres mais aussi à faire des stocks de bougies ou encore de piles électriques. L'attention étant le mot d'ordre dans une telle situation, il est recommandé d'être à l'affut des informations concernant l'évolution du cyclone à la radio ou encore à la télévision. Etant donné que la trajectoire du cyclone pourrait comprendre les régions centrales et que les pluies seraient abondantes jusqu'à mercredi prochain, les populations de ces zones devraient également se préparer aux pires... du moins pour faire face aux pluies.

