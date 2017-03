Sénégal: 25ème édition du FESPACO - Le film sénégalais "Félicité" remporte l'Etalon d'or de Yennenga

Palais Omnisports de Ouagadougou, il est 18h. Le public retient son souffle. Devant leur petit écran, les Ouagalais restés chez eux, sont attentifs. A l'intérieur, comme à l'extérieur de cette enceinte sportive noire de monde, le suspense est totalement entier.

Dans quelques instants, le lauréat de la distinction la plus prestigieuse de la 25ème édition du Fespaco sera enfin connu. Même si dans l'esprit des uns et des autres, des films sont plus ou moins favoris, on n'est jamais sûr de son choix, on se demande quel va être le choix du jury et surtout on a hâte de le savoir.

Président du jury de la compétition fiction long métrage, le producteur, scénariste et critique de cinéma marocain Nour-Eddine Saïl s'avance vers le pupitre.

Les cœurs battent la chamade, les réalisateurs des 20 longs métrages de fiction en lice pour le grand prix du Fespaco 2017 ne tiennent plus, pour certains sur leurs jambes, pour d'autres sur leur siège.

« Avec ce film, nous avons été touchés par trois choses : la qualité du sujet ; la technique de la réalisation et la direction d'acteurs ; la façon dont il a été tourné. Nous consacrons un excellent jeune réalisateur», confie-t-il, avant d'annoncer : « L'Etalon d'or de Yennenga est Félicité ».

Explosion de joie dans la salle. Le jeune réalisateur sénégalais remporte ainsi son 2ème Etalon d'or de Yennenga, quatre ans après son sacre en 2013 avec « Tey (Aujourd'hui)».

« Félicité », qui a aussi reçu le prix du meilleur son, raconte l'histoire d'une jeune chanteuse de cabaret qui doit rapidement trouver de l'argent pour sauver son fils, victime de moto.

Les présidents Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré remettent au jeune cinéaste de 44 ans et à son producteur Oumar Sall, la fameuse statuette de la Princesse Yennenga galopant avec son cheval.

« C'est un grand honneur de recevoir ce trophée. Je remercie Oumar Sall, tous les acteurs, toute l'équipe (du film) séné- galaise et congolaise.

Ce prix, je le dédie à tous les jeunes réalisateurs et réalisatrices. Je leur demande d'avoir du courage et de respecter leur public », indique-t-il, en ayant une pensée pour des cinéastes disparus, notamment le Guinéen Cheick Fantamady Camara, le Burkinabé Adama Sallé, Sembène Ousmane.

« L'orage africain, un continent sous influence » du Béninois Sylvestre Amoussou occupe la 2ème place du podium avec l'Etalon d'argent. Le trio gagnant est complété par « A mile in my shoes » du Marocain Said Khallaf, Etalon de bronze. La razzia du Sénégal, deux prix pour la Côte d'Ivoire.

Dans la section court métrage, le Poulain d'or a été attribué au film « Hymé- née» de Violaine Maryam Blanche Bellet (Maroc), quand « The bicycle man » de Twiggy Matiwana (Afrique du sud) et « Khalina Hakka khir » de Mehdi M. Barsaoui (Tunisie) raflent respectivement le Poulain d'argent et le Poulain de bronze.

Le meilleur documentaire est, sans surprise, « Kemtiyu, Séex Anta » d'Ousmane William Mbaye (Sénégal), qui explore l'œuvre du savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Et la meilleure série télévisuelle, c'est « Tundu Wundu » d'Abdoulahad Woné (Sénégal).

Le pays de Macky Sall fait une véritable razzia, en triomphant dans trois catégories (fiction long métrage, documentaire et série TV), sur les cinq que comptent le Fespaco.

La Côte d'Ivoire, elle, se console avec deux récompenses : le prix spécial du jury de la série TV pour « Aphasie » de Hyacinthe Hounsou et le prix du meilleur montage pour « L'interprète » du duo Olivier Koné-Kadhy Touré. Le meilleur film des écoles africaines de cinéma est « Down side up » du Ghanéen Peter Owusu (University of Legon).

On retient également que les deux prix d'interprétation masculin et féminin ont été décernés à Ibrahim Koma, pour son rôle de dealer dans « Wùlu » de Daouda Coulibaly (Mali) et Noufissa Benchaida, qui campe une artiste libre dans « A la recherche du pouvoir perdu » de Mohamed Ahed Bensouda. Le prix Oumarou Ganda de la meilleure première œuvre est revenu au long métrage « Le puits » de Lotfi Bouchouci (Algérie).

La réalisatrice burkinabé Apolline Traoré empoche le Prix Paul Robeson, en plus de deux prix spéciaux à savoir le Prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente et le Prix Cedeao du meilleur film ouestafricain.

Délégué général du Fespaco, Ardiouma Soma a dressé le bilan chiffré de ce 25ème Fespaco, placé sous le thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel », et dont la Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur.

« 165 films ont été projetés en 8 jours, 7000 badges délivrés, 145 millions de FCFA distribués au titre des prix officiels et spéciaux, plus de 100 kilos de bronze, argent et or remis, 500 festivaliers venus de la Côte d'Ivoire » a-t-il révélé, avant de noter que pour la première fois dans l'histoire de ce festival, deux chefs d'Etat ont assisté à la céré- monie de clôture.

Enfin, Ardiouma Soma a donné rendez-vous en 2019, précisément du 23 février au 2 mars, pour la 26ème édition et surtout le cinquantenaire du Fespaco.

Notons que la cérémonie a été agrémentée par les prestations live des artistes chanteurs et musiciens Djénéba Seck(Mali), Amity Méria (Burkina Faso), Greg ( Burkina Faso)... et une sublime fresque choré- graphique du célèbre danseur et choré- graphe burkinabé Seydou Borro.