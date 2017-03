Cote d'Ivoire: Une compagnie d'aviation d'affaires officiellement lancée

"Ivoire Exécutive, cette compagnie aérienne a en effet la ferme ambition de compléter les offres des compagnies aériennes en offrant des possibilités de voyage avec le moins de contraintes : embarquement et débarquement en moins de 10 minutes, avec un salon de luxe et un parking privé ».

C'est par ces propos que le Pca d'Air Côte d'Ivoire, le Général Abdoulaye Coulibaly, a présenté le 02 mars dernier, dans un hôtel de la place, la compagnie aérienne Ivoire Exécutive qui procédait au lancement officiel de ses activités. Selon le Général Abdoulaye Coulibaly, pour le transport aérien en Côte d'Ivoire, c'est un autre décollage après Air Côte d'Ivoire.

Et mieux, a-til précisé, en plus de faire de l'aéroport d'Abidjan un véritable hub d'aviation d'affaires, Ivoire Exécutive permettra à une clientèle spéciale de rallier les grandes villes des pays africains et du monde.

Pour le Pca d'Air Côte d'Ivoire, cette nouvelle compagnie sera « un instrument d'intégration ». Quant au ministre des Transports, Amadou Koné, il a salué l'avè- nement de cette nouvelle compagnie d'aviation dont la particularité est d'offrir des vols à la demande.

« Ivoire Exécutive se veut un nouveau cadre d'ouverture, aussi bien sur plusieurs pays africains que sur des pays de l'Europe, de l'Asie et des USA.

Surtout qu'il est désormais possible d'effectuer des vols directs au départ d'Abidjan vers les Etats-Unis d'Amérique, du fait de la certification par la F.A.A », s'est réjoui le ministre.

Conscient que le défi qui s'impose est surtout de continuer à faire en sorte que « nos aéroports demeurent classés aux normes de sureté et de sécurité internationales », Amadou Koné a souligné que cette compagnie devra apporter sa contribution au développement du tourisme d'affaires et renforcer les performances de l'aéroport d'Abidjan, qui a enregistré plus 1,8 million de passagers en 2016. Aussi a-t-il assuré du soutien du Gouvernement.

Les responsables de cette compagnie aérienne, dont le Dga Jean-François Dumonet, ont expliqué qu'il s'agit de jets privés modernes qui vont desservir les destinations avec « rapidité, efficacité et souplesse ».

Car la convocation se fait 15 minutes avant l'heure de départ prévue, des formalités au sol simplifiées, des vols sans escale vers l'aé- roport le plus proche de la destination du client et la possibilité de changer de parcours ou des horaires en cours de voyages.

Cette compagnie qui a été créée en 2015, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards FCFA. Une aérogare dédiée sera construit et il sera prêt entre juillet et septembre 2017.

Cette compagnie va générer une centaine d'emplois. L'actionnariat d'Ivoire Exécutive se répartit comme suit : 51% pour l'entreprise française Regourd aviation, 40% pour des privés ivoiriens et 9% pour Air Côte d'Ivoire.