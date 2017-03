Cameroun: Formation en e-journalism - Le coup de pouce italien

Une cinquantaine d'étudiants de l'ESSTIC viennent d'être formés grâce à une plate-forme d'enseignement à distance.

C'est au terme de nombreux mois de formation que les étudiants de l'Ecole Supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESSTIC) ont reçu leurs parchemins jeudi dernier.

C'était lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur Samuela Isopi, dans les locaux de l'ambassade d'Italie à Yaoundé.

Cette formation de niveau Master 1 qui rentre dans le cadre de la coopération universitaire entre l'ESSTIC et l'université Nicolo Cusano de Rome, portait sur les filières : « E-journalism and Communication for Global Learning and Intercultural sustainable Development » et Management environnemental et interculturel des organisations (Meio).

Sur les 80 étudiants admis au départ, 48 sont arrivés au bout du tunnel, dont 25 en e-journalism et la communication numérique et 23 en Meio.

La conception des sites web, la création des blogs, les spécificités de la communication sur les réseaux sociaux constituaient entre autres les modules de cette formation chez les web-journalistes.

Malgré les entraves rencontrées, les lauréats sont satisfaits. « La formation nous a permis d'acquérir et de développer des compétences dans le domaine de l'information et de la communication numérique », confie Erick Aloule, lauréat.

Selon le Pr Laurent Charles Boyomo Assala, « le système Lmd ne correspondait pas à la façon dont les Italiens classaient leurs unités d'enseignements ».

De ce fait, « la mise en place du dispositif d'accueil pour les étudiants étrangers et la gestion de la plate-forme pour les cours à distance n'ont pas été faciles». Toutefois, il juge le bilan positif.