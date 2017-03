Cameroun: Sodiko, royaume du vivre-ensemble

Des altercations ont fait deux morts, une dizaine de blessés graves et 42 personnes gardées à vue… Plus »

On n'oublie pas l'élection de miss, les jeux traditionnels, la kermesse, la formation aux activités génératrices de revenus, les activités sportives, etc.

En plus de cet aspect, des travaux d'intérêt général à Sodiko urbain et des visites des sites culturels sont prévus. Il y a aussi l'ouverture de la foire des communautés dès le 13 mars. Mais déjà, sur ce site, se célèbre la fête de la femme demain 8.

Ceux du Nord et du Sud qui n'ont pas pu être présents seront là non seulement lors de la clôture de l'évènement, le 25 mars prochain, mais aussi lors des « soirées africaines d'allégeance des communautés », qui concernent les peuples des dix régions du triangle national. Ce multiculturalisme va même au-delà des frontières du pays.

Zacheus Bakoma Elango, le sous-préfet de Douala IV, va rappeler : « La communauté Sodiko, à travers le festival Botina, nous convie à adopter une nouvelle manière de vivre et d'agir ensemble afin de resserrer les liens de solidarité et d'engagement autour des pratiques culturelles... faisant intervenir les concitoyens d'horizons divers... ».

