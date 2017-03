Cameroun: Début du carême aujourd'hui

Des altercations ont fait deux morts, une dizaine de blessés graves et 42 personnes gardées à vue… Plus »

C'est une affaire entre le chrétien et Dieu. Peut-on jeûner sans avoir pris les cendres? Bien sûr. C'est comme le chemin de croix. Ce n'est pas un péché quand on n'y va pas. C'est un exercice spirituel volontaire.

Ou on modère en vue de partager avec les autres. En donnant, on pose un acte spirituel qui nous aide à nous élever. On ne doit pas le dire à tout le monde. Même lorsqu'on jeûne, il n'est pas conseillé de refuser un repas, sous prétexte qu'on est en plein carême.

Ceci dans une mesure où, certains peuvent commencer et se fatiguer avant la fin du carême. Le Seigneur demande de veiller et de prier pour ne pas succomber à la tentation.

« Le temps est venu pour moi de me réconcilier, non seulement avec Dieu, mais aussi avec mes frères.

