Maroc: Le hooliganisme refait surface

Le quatuor de tête ne lâche pas prise

La 20ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1, dont quatre matches ont été disputés vendredi et samedi, a vu le quatuor conserver son élan victorieux, ce qui promet une entame de l'ultime tiers du concours sur les chapeaux de roue.

Mais loin des résultats enregistrés, cette manche a connu des incidents et des actes de vandalisme à l'issue du match ayant opposé le CRA au WAC. L'on peut citer deux versions des faits de ces évènements tragiques. Il y a tout d'abord celle qui met en cause une frange de supporteurs wydadis accusés d'avoir saccagé des commerces et d'autres biens publics et privés bien avant le match.

L'autre son de cloche émane, en revanche, de Wydadis ayant fait le déplacement et affirmant avoir vécu l'enfer à l'issue du match. Pour eux, il s'agissait beaucoup plus de manifestants animés par d'autres prétextes que de passionnés de foot ou de supporteurs de l'équipe locale. « Les agressions ont commencé en fait, racontent-ils, pendant le match par des jets de pierre de l'extérieur même du stade. Une fois le match terminé, nous avons eu affaire à des attaques organisées. De graves blessures, des vols entre autres exactions s'en sont suivis ».

Entre ces deux versions, une enquête a été ouverte pour définir les responsabilités.

Pour ce qui est du match, le WAC est en droit de se targuer de sa bonne opération, en s'offrant le CRA par 2 à 1, grâce aux réalisations de Willem Jebor (6è), qui voit son compteur but passer à 14, et Mohamed Ounajem (46è), alors que les locaux ont réduit la marque par l'entremise de l'inévitable Abdessamad Mobarki sur un coup de pied arrêté formidablement transformé (73è).

Douzième victoire de la saison pour les Rouges qui confortent ainsi leur statut de leader avec 43 points, soit une longueur d'avance sur le Raja qui, vendredi, également a assuré l'essentiel, en surclassant le HUSA par 1 à 0, but d'Omar Mensouri à la 48ème minute de jeu.

Le WAC et le Raja ayant annoncé la couleur, le DHJ et la RSB les ont talonnés le lendemain samedi. Le DHJ, troisième du concours (40 pts), a beaucoup souffert avant de prendre le meilleur sur le KACM sur la marque de 1à 0, grâce à Walid Azarou à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Quant à la Renaissance de Berkane (4ème avec 37 pts) qui a vu son élan victorieux stoppé la semaine dernière par le Wydad, elle a aussitôt rectifié le tir, après avoir disposé du Moghren de Tétouan par 1 à 0, but de Rachid Housni (6ème mn).

Il convient de rappeler en dernier lieu que la 20ème journée du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation des rencontres JSKT-OCS, KAC-FUS, IRT-CAK et AS FAR-OCK.

Stage des locaux

Le Onze national des locaux est entré depuis hier en stage de concentration à Rabat qui se déroulera jusqu'à mercredi prochain.

A cet effet, le sélectionneur national Jamal Sellami a convoqué 26 joueurs dont voici la liste : Abdelali Mhamedi et Rachid Housni (RSB), Yahya El Filali (MAS), Karim Benarif, Naif Akred et Mohamed Nahiri (FUS), Mohamed Kamal et Ayoub El Almoud (AS FAR), Anas Zniti, Badr Banoun, Jawad Yamiq et Abdelilah Hafidi (RCA), Mohamed Ounajem, Walid El Karti, Achraf Bencharki et Amine El Attouchi (WAC), Hamza Semmoumi (OCS), Ayoub El Kaabi (RAC), Ahmed Hamoudane et Abdelghani Mouaoui (IRT), Yahya Jabrane et Karim El Barkaoui (HUSA), Marouane Hedhoudi, Saad Lakred, Mohamed Ali Bamaamer et Walid Azarou (DHJ).