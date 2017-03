Burkina Faso: Le court métrage, "A place for myself" remporte le "prix Thomas Sankara"

La remise du ''prix Thomas Sankara" a eu lieu, le vendredi 3 mars 2017, à Ouagadougou, au cours de la ''nuit du court métrage". C'est la réalisatrice rwandaise, Marie Clémentine Dusabejambo, avec son film, ''A place for myself' qui est la lauréate. Elle a reçu trois millions de F CFA, plus une attestation de mérite et un trophée.

«Elikia est une fillette albinos de cinq ans, qui arrive dans une école primaire élémentaire. Mais en raison de la couleur de sa peau, ses camarades lui font comprendre que sa ''différence" est plus un problème qu'un simple trait physique inhabituel.

Alors que le quartier la traite comme un stéréotype, sa mère, une coiffeuse, l'encourage et elles vont se battre ensemble pour faire entendre leur voix et se faire une place ».

C'est ce court métrage ''A place for myself" (Une place pour moi), de 21 mn de la réalisatrice rwandaise, Marie Clémentine Dusabejambo, qui a retenu l'attention du jury du prix, du père de la révolution burkinabè.

La lauréate a reçu son prix, le vendredi 3 mars 2017, à Ouagadougou, au cours d'une soirée dénommée la ''nuit du court métrage", organisée par la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs, en partenariat avec Canal+.

L'albinisme est un sujet un peu tabou en Afrique et compte tenu de leur marginalisation, les albinos arrivent à se faire difficilement une place dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. La réalisatrice Dusabejambo a confié qu'elle a mis du temps pour la production de ce film.

« J'ai entendu parler des albinos en Tanzanie mais pas au Rwandais et je me suis posé la question de savoir, pourquoi ceux-ci n'existent pas dans notre pays ?

C'est fort de ce constat qu'est née mon idée de tourner ce film », a-t-elle expliqué. La présidente du jury Osange Silou-Kiefer a affirmé que parmi les 26 courts métrages que le jury a suivis, c'est celui de la réalisatrice Marie Clémentine Dusabejambo, qui a recueilli l'assentiment de tous les membres. «Une très belle sélection d'acteurs, une histoire extraordinaire, racontée avec une grande simplicité », a commenté Mme Osange.

Le président de la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs, Balufu Bakupa-Kanyinda, par ailleurs initiateur du ''prix Thomas Sankara", a signifié que ce prix couronne un film jugé excellent, pas seulement de l'esthétisme mais aussi de l'humanisme ; et ce court métrage ''A place for myself", à son avis, possède toutes les valeurs recherchées.

« En très peu de mots et d'images nous pouvons faire une belle œuvre. Et l'identité de ce prix correspond à Sankara, avec sa célèbre phrase ''Osons inventer l'avenir"», a-t-il soutenu. Et de poursuivre, qu'il faut avoir de l'audace pour l'avenir et le court métrage, à l'entendre, est toujours considéré comme une partie de tout débutant dans le cinéma.

La lauréate, Mme Dusabejambo a signifié que ce prix va lui donner beaucoup d'opportunités dans le domaine cinématographique. « Je suis très touchée par ce prix qui m'honore et je le dédie à tous les jeunes cinéastes rwandais, car nous avons aussi notre place dans l'industrie du cinéma», s'est-elle réjouie.

*Marie Clémentine Dusabejambo est ingénieure en électronique et télécommunications. Son premier film ''Lyiza" en 2011, a eu le Tanit de bronze du court métrage aux Journées cinématographiques de Carthage 2012 (JCC) en Tunisie.

Son film, ''A place for my self" qui a été primé à cette XXVe édition du FESPACO, a fait sa première Mondiale au festival de Zanzibar 2016, en y gagnant trois prix. Ce même court métrage a remporté à nouveau, un Tanit de bronze aux JCC 2016.