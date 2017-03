Sénégal: Le PUDC remet plus de 300 équipements agricoles aux régions de Matam et Saint-Louis

Plus de 200.000 personnes vivant dans 113 villages répartis dans 15 communes vont bénéficier de ces équipements, qui devraient générer 113 emplois directs au moins, selon le Programme d'urgence de développement communautaire, une initiative gouvernementale de construction d'infrastructures routières, agricoles et hydrauliques soutenue par le PNUD.

La remise des équipements a eu lieu en présence d'Aïssata Tall Sall, maire de cette ville, et de certains membres du gouvernement, dont Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage), Abdoulaye Daouda Diallo (Intérieur), Mansour Elimane Kane (Transports terrestres), du Secrétaire d'Etat chargé suivi du PUDC, Souleymane Jules Diop, du directeur national du PUDC, Cheikh Diop et de la réprésentante au Sénégal du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Fatou Bintou Djibo.

Podor — Le président Macky Sall a lancé, lundi, à Podor (nord), l'opération de distribution de 317 équipements agricoles (moulins à mil, décortiqueuses à riz, etc.) aux populations des régions de Matam et Saint-Louis (nord), dans le cadre de l'exécution du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), a constaté l'APS.

