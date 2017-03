Algérie: Ligue 1 Mobilis/MC Alger - Le titre s'éloigne pour le "Doyen", Mouassa ne perd pas espoir

Alger — Le MC Alger, auteur d'une première partie de saison époustouflante, est en train de marquer le pas lors de la phase retour du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, ne signant qu'une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

Les espoirs de plusieurs Mouloudéens se sont écroulés tel un château de cartes pour laisser place au doute, alors qu'au terme de la phase aller, le "Doyen", champion d'hiver, avait l'étoffe d'un parfait prétendant au titre.

Le club de la capitale a perdu sa place de leader au profit de l'ES Sétif, venue s'imposer au stade du 5-juillet face au MCA (2-1) qui a essuyé une défaite synonyme d'impuissance pour une équipe en quête de régularité.

Pour certains, la trêve hivernale s'est avérée fatale au club qui est appelé à revoir sa copie au risque de perdre tous les objectifs assignés en début de saison, d'autant que le MCA joue sur trois fronts : Coupe d'Algérie, championnat et Coupe de la Confédération (CAF).

Censé grignoter le maximum de points pour reconquérir un titre de champion qui fuit ses étals depuis 2010, le MCA, en mauvais élève, a donné l'occasion à ses concurrents pour se repositionner idéalement dans la course au titre.

Avec cinq points récoltés en cinq matchs, le MCA aura du mal à refaire son retard devant l'Entente, invaincue depuis l'arrivée à la barre technique de l'entraîneur Kheireddine Madoui.

Le match nul concédé samedi lors du derby face à l'USM Alger (2-2) est venu confirmer que le MCA est loin d'avoir l'étoffe d'un champion.

Autre indice révélateur : l'équipe a échoué à gagner au moins une fois lors de ses quatre derniers matchs sur la pelouse du 5-juillet avec deux défaites face à l'USM Harrach (1-0) et l'ESS (2-1) et deux nuls face au NA Hussein-Dey (1-1) et l'USMA (2-2).

Devant ces incertitudes, l'entraîneur du "Doyen" Kamel Mouassa reste confiant quant à la possibilité de son équipe de revenir en force dans la course au titre.

"Même si l'ESS a une avance de six points, il reste dix matchs à disputer et donc rien n'est encore perdu pour nous", a affirmé Mouassa à la presse à l'issue du rendez-vous face à l'USMA.

En dépit de cette situation, le MCA aura une belle occasion de refaire son retard lors des mises à jour du calendrier : à domicile face à la JS Kabylie et en déplacement devant le MC Oran, alors que le rendez-vous qui devait avoir lieu le week-end prochain face au MO Béjaïa est reporté à une date ultérieure.

Les Sétifiens comptent également un match en retard à disputer sur le terrain du CR Belouizdad. La course pour le titre s'annonce ainsi palpitante.