Algérie: Algérie Poste "ne peut en aucune manière être privatisée"

Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être…

Elle a affirmé que "c'est une tâche difficile et complexe, mais faisable et nécessaire, sur laquelle nous devons s'étaler durant l'année 2017".

L'entreprise "doit évoluer et dégager au minimum 5 fois plus de bénéfice à condition que les autres activités comme les services du courrier et colis postaux soient restructurées et optimisées", selon elle.

"Il est hors de question d'ouvrir à la concurrence les volets régaliens d'AP qui a pour mission de gérer les comptes CCP de millions d'Algériens et de livrer leurs courriers et colis entre autres", a-t-elle ajouté.

Alger — L'opérateur Algérie Poste (AP) "ne peut en aucune manière être privatisée", a affirmé la ministre de la Poste et des Technologies de l'information et de la communication, Imane-Houda Faraoun, dans un entretien dimanche à la Radio algérienne.

