Algérie: L'Algérie participe à la 51e Bourse internationale du tourisme de Berlin

Alger — L'Algérie sera représentée par l'Office national du tourisme (ONT) à la 51 édition de la Bourse internationale du tourisme prévue à Berlin (Allemagne) du 8 au 12 mars.

Cette participation vise à "mettre en avant les atouts touristiques de l'Algérie et la richesse de son patrimoine à travers des films, des photos et des brochures", mais aussi à "informer sur les opportunités d'investissement offertes" dans le pays, a précisé l'ONT dans un communiqué rendu public dimanche.

Cette participation entre dans le cadre de "la mise en oeuvre de la stratégie de développement du tourisme en Algérie au titre du Schéma directeur d'aménagement touristique à l'horizon 2030 (SDAT 2030) qui vise à promouvoir la destination touristique nationale".

Le stand algérien réunira "des représentants d'établissements hôteliers et touristiques qui pourront exposer et promouvoir leurs produits et rencontrer des opérateurs étrangers", a précisé la même source.

Des artisans animeront des ateliers tout au long du salon pour faire connaître une facette du patrimoine culturel algérien.

La Bourse internationale du tourisme de Berlin est l'un des plus importants salons du tourisme dans le monde qui offre aux opérateurs l'opportunité d'échanger leurs expériences et expertises et de découvrir les opportunités d'investissement offertes dans le secteur.