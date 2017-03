Algérie: Sonelgaz lance le service du paiement électronique des factures d'électricité

Alger — Les détenteurs des cartes interbancaires (CIB) peuvent désormais régler leurs factures d'électricité et de gaz via internet à la faveur de la signature dimanche à Alger d'une convention entre Sonelgaz et la Banque nationale d'Algérie (BNA).

Cette convention de partenariat a été signée par le P-dg du groupe Sonelgaz, Mustapha Guitouni, et celui de la BNA, Achour Abboud, en présence des ministres respectivement des Finances, Hadji Babaammi, et de l'Energie, Noureddine Boutarfa, ainsi que du ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers, Mouatassem Boudiaf.

En vertu de cet accord, les détenteurs d'une carte interbancaire (CIB) de la BNA ou de toute autre banque de la place bancaire du pays, pourront régler leurs factures d'électricité et du gaz par internet via les quatre (4) sites web des Sociétés de distribution de Sonelgaz, et ce, 24h/24 et 7j/7.

Ainsi, les clients de Sonelgaz (entreprises et particuliers) pourront consulter leurs factures et les payer en ligne sans passer par les guichets de la Poste ou ceux des agences de Sonelgaz, selon les explications des responsables des deux parties signataires.

Dans ce cadre, la BNA a également installé quelque 400 Terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des guichets des agences de Sonelgaz à travers le territoire national pour faciliter davantage le paiement de proximité.

A cet effet, la BNA et Sonelgaz s'attendent à 30 millions d'opérations de e-paiement en 2017, a pronostiqué M. Abboud.

L'introduction par Sonelgaz de ce mécanisme de paiement à la fois "sûr" et "innovant" permettra de faciliter le règlement des factures d'électricité à quelque neuf (9) millions de détenteurs de CIB, a estimé le ministre des Finances.

Pour M. Babaammi, "il s'agit d'une avancée importante pour les particuliers et les entreprises, qui s'inscrit dans le cadre d'une démarche graduelle et maîtrisée de généralisation des modèles de paiement modernes".

Le ministre de l'Energie a insisté, pour sa part, sur la nécessité d'étendre cette opération aux détenteurs de chèques postaux, qui constituent la majorité des clients de Sonelgaz.

"L'aboutissement de cet accord démontre la volonté de Sonelgaz à améliorer ses services et ses relations avec sa clientèle", a-t-il relevé.

Le lancement du e-paiement par Sonelgaz s'ajoute à d'autres actions similaires concrétisées précédemment par les banques avec d'autres grands facturiers tels que Algérie Télécom, Air Algérie, Mobilis, la Société des eaux et d'assainissement d'Alger (SEAAL), l'Algérienne des eaux (ADE), a rappelé le ministre délégué chargé de l'Economie numérique et de la modernisation des systèmes financiers.

Le lancement du e-paiement par Sonelgaz sera suivie par d'autres actions pour créer une complémentarité entre ce nouveau mode de paiement et le paiement direct des factures au niveau des bureaux de poste, a souligné par ailleurs M. Guitouni.

A cet effet, une rencontre sera tenue prochainement entre les ministères respectivement des Finances, de l'Energie, de la Poste et des technologies de l'information et de la communication.

En marge de la cérémonie de signature de cette convention, le P-dg de Sonelgaz a indiqué à la presse que les créances détenues par ce groupe public sur ses clients s'élevaient actuellement à quelque 58 milliards de DA se répartissant à hauteur de 55% sur les entreprises et administrations

publiques et de 45% sur les particuliers.

Selon lui, ce chiffre correspond à 20% de la facturation de la consommation globale du pays.