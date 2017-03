Algérie: Histoire de la Révolution - Préserver la Mémoire de la manipulation

Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être… Plus »

On lui attribue de grands succès militaires, tant au niveau des monts Zbarbar qu'à Tablat où la région de Djouab, en dépit de la supériorité numérique et matériel des troupes coloniales engagées dans la région.

Le commandant Si Lakhdar, en sa qualité de chef militaire de la zone Est et Nord-est de la wilaya IV historique, a doté les maquis d'unités opérationnelles, bien armées et rodées aux techniques de la guérilla.

M. Abadou a affirmé que le souvenir et l'hommage rendu à Médéa à l'un des grands chefs de la wilaya IV historique est la preuve de l'attachement des moudjahidine au serment de novembre 54 et leur détermination à maintenir la flamme de la liberté et à préserver les acquis de la nation.

