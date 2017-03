Algérie: Gaïd Salah - "Redoubler" de vigilance pour la réussite de la stratégie de l'ANP

Alger — Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a souligné dimanche à Tamanrasset, l'importance de "redoubler" de veille et de vigilance pour "garantir la réussite certaine de la stratégie du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à même de sauvegarder la sécurité de l'Algérie, de son peuple et de préserver sa stabilité".

Au deuxième jour de sa visite à la 6e Région militaire, où il s'est réuni, au siège du Commandement de la Région, défunt moudjahid Hibaoui El-Ouafi, avec l'état-major de la Région, les directeurs régionaux et les responsables des différents corps de sécurité, le général de corps d'Armée a donné des recommandations et des instructions", précise un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Il a, à l'occasion, mis l'accent sur les grandes missions assignées à l'ANP, notamment dans "cette importante Région, qui exige de tous la capacité d'anticiper et de faire face à toutes les menaces ou dangers d'où qu'ils proviennent, avec l'efficacité requise, et de poursuivre la traque des criminels et de leurs acolytes de contrebandiers et de narcotrafiquants, et ce, afin de délivrer notre pays de ces fléaux néfastes".

Le chef d'état-major de l'ANP avait auparavant suivi un exposé global sur le secteur de compétence, présenté par le Général-major Mefteh Souab, Commandant de la 6e Région Militaire.

Il a également visité quelques unités relevant du secteur militaire de Tamanrasset et a inauguré des structures opérationnelles, administratives et pédagogiques, indique la même source.

Le Général de corps d'Armée s'est dirigé, par la suite, à la base aérienne de Tamanrasset, où il a tenu une rencontre avec les cadres de cette importante base.

A cette occasion, il a visité quelques structures de la base et a inauguré le simulateur de vols d'aéronefs militaires modernes.

L'étape suivante de la visite de M. Gaïd Salah était le siège de la 6ème Brigade de Radar de Détection et de Contrôle, où il a suivi "une présentation donnée par le Commandant régional de la Défense aérienne du territoire, pour procéder ensuite à l'inspection de quelques structures opérationnelles, administratives et pédagogiques et à l'inauguration de la salle des opérations des systèmes de couverture radar", ajoute la même source.