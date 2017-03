Algérie: Oran - Sixième édition du Forum algéro-espagnol le 22 mars (CCIO)

Oran — Le forum algéro-espagnol regroupant plus de 150 opérateurs économiques des deux pays tiendra sa 6ème édition le 22 mars prochain à Oran, a-t-on appris dimanche du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO).

Organisée par l'Association algéro-espagnole Casa méditerranéo en collaboration avec la wilaya d'Oran, cette édition du forum regroupera des représentants d'une centaine d'entreprises algériennes et de 45 autres espagnoles activant dans différents secteurs, a indiqu Abed Mouad, en marge du Salon international de l'agroalimentaire (SIAG), qui prend fin dimanche.

La prochaine rencontre du Forum constituera une occasion de plus pour la prospection d'opportunités de partenariat entre les investisseurs des deux pays, a relevé le même responsable, soulignant qu'elle vise la promotion du partenariat entre les entreprises algériennes et espagnoles, notamment dans deux secteurs jugés principaux : l'industrie agroalimentaire et l'agriculture.

Elle sera également mise à profit pour discuter de l'investissement productif en Algérie et de ses cadres légal, juridique et économique, et de l'identification des projets d'investissement publics et privés.

Les deux parties misent sur un partenariat "mutuellement gagnant" permettant la création de richesses et d'emplois, et le transfert du savoir-faire et des technologies, a-t-on fait savoir de même source.

Des rencontres B to B sont prévues entre les opérateurs économiques algériens et espagnols, en plus de la signature d'accords de partenariat, a-t-on encore signalé.