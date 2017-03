Algérie: Placer la femme rurale au coeur des préoccupations du développement socio-économique

Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être… Plus »

La ministre a appelé les médias à sensibiliser les femmes ayant la garde des enfants sur ce sujet, afin de les orienter vers les tribunaux en compagnie d'un huissier de justice, puis aux directions de l'action sociale au niveau des wilayas pour qu'elle puissent bénéficier de leurs droits et permettre une vie saine et paisible aux enfants.

Concernant l'augmentation de la pension accordée à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, la ministre a souligné que ce dossier avait été présenté au gouvernement et qu'un plan d'action avait été mis en place au niveau de toutes les communes du pays en faveur de cette catégorie et sa prise en charge par les élus locaux et d'autres secteurs.

La première responsable du secteur a indiqué que plus de 741.000 micro-entreprises avaient été crées favorisant la création d'un million de poste d'emploi dont 64% crées par des femmes et 11% par des femmes aux besoins spécifiques.

