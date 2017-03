Algérie: Plantes et produits naturels - Une formation des herboristes pour valoriser ce métier

Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être… Plus »

Cette rencontre, à laquelle ont assisté des professionnels des plantes et produits naturels et des commerçants de détail et de gros, a été marquée par la désignation de Mohamed Hamidi comme président du bureau d'Oran de la fédération, composé de 11 membres élus par l'assistance.

Elle tend également à instaurer une éthique en vue de protéger le consommateur, de rationaliser l'usage des plantes, de lutter contre l'escroquerie et le charlatanisme et d'investir dans le domaine des plantes en créant des coopératives au niveau des zones rurales disposant de matières premières, a précisé M. Hamidi.

Créée le 7 février dernier à Alger, cette fédération oeuvre à recenser les plantes pour les préserver, en collaboration avec des chercheurs universitaires, et à devenir partenaire avec les secteurs de l'agriculture, de la santé, des forêts et du commerce, a-t-on souligné.

En marge de l'installation du premier bureau de wilaya au niveau national de cette fédération affiliée à l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Mohamed Hamidi a indiqué que cette formation qui s'inscrit dans le cadre du programme de la fédération, concernera la vente des plantes, la cueillette, le séchage et l'extraction de produits naturels.

