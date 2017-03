Algérie: Ould Ali exhorte les présidents de fédérations à "ne marginaliser" aucune compétence

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a appelé dimanche les présidents des fédérations sportives nationales réélus ou fraîchement élus à "ne marginaliser" aucune compétence.

M. Ould Ali a reçu dimanche au siège de son département ministériel 15 présidents de fédération réélus ou fraîchement élus au cours de l'opération de renouvellement des instances sportives nationales qui prendra fin avec l'élection du président du Comité olympique et sportif algérien (COA) le 28 avril prochain.

"Après les avoir félicités et leur avoir souhaité réussite et succès dans leur mission, le ministre a tenu à inviter les présidents à ne marginaliser aucune compétence et à impliquer les anciens athlètes et champions dans la mise en oeuvre de leur programme d'action", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Revenant sur le processus d'évaluation mené par ses services dans le cadre du renouvellement des instances sportives, le ministre a réitéré que "cette opération a été faite conformément aux missions réglementaires dévolues à son département et que ce dernier, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des fédérations, procédera annuellement à cette évaluation".

Le ministre a également souligné la nécessité d'impliquer les femmes et les représentants des wilayas du Sud algérien dans les fédérations et les programmes arrêtés dans le cadre du développement du sport et de l'amélioration de la performance.

M. Ould Ali a enfin annoncé qu'une série de rencontres bilatérales seront organisées avec les fédérations dès la finalisation de l'opération de passation de consignes et ce "en vue d'édifier un partenariat constructif et actif" avant "d'entamer les préparatifs pour des échéances internationales importantes à l'image des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020".