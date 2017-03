Algérie: CNAS - Nécessité de parachever l'évaluation des résultats du recouvrement 2016 dans trois semaines au plus tard

Un comité de veille chargé du suivi et du développement des investissements vient d'être… Plus »

Concernant la tripartite (gouvernement-syndicat-partonat), prévue lundi à Annaba, le ministre a indiqué que cette rencontre "consacrera les décisions de la dernière tripartite", qui avaient donné la priorité à l'investissement dans la production locale, ainsi qu'à la diversification et à la relance de l'économie nationale pour la création de richesses et de postes d'emploi.

Il a souligné, en outre, l'importance d'accorder la priorité aux médias et aux cellules d'écoute. Le gouvernement avait adopté lors d'une récente réunion un décret portant sur l'élargissement des missions des contrôleurs en matière de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et le renforcement de leur rôle.

M. El Ghazi a mis en avant l'importance d'intensifier les réunions avec le partenaire social et d'organiser des rencontres de sensibilisation au profit des assurés sociaux et des employés des différents secteurs de la sécurité sociale, en insistant sur l'importance de la formation des agents de la CNAS.

Le ministre a appelé les responsables de ces agences de wilaya à améliorer la qualité des services et les moyens d'accueil des assurés sociaux, en sus d'intensifier le contrôle administratif et médical, en veillant à la rationalisation des dépenses.

Alger — Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mohamed El Ghazi, a affirmé dimanche à Alger la nécessité de parachever l'évaluation des résultats du recouvrement des cotisations 2016 de la Caisse nationale des Assurances sociales (CNAS) dans trois semaines au plus tard.

