Cameroun: Inflation - 800 F CFA le litre d'huile de palme à Douala

Plusieurs ménagères de la capitale économique subissent depuis trois mois cette inflation. «Nous sommes en pleine saison sèche, on ne comprend pas ce qui se passe», lance Madeleine, une ménagère rencontrée au marché de Bépanda. Mais, pour les détaillants, le prix du litre varie entre 700 et 800 F Cfa en fonction de la qualité. «Nous vendons le vrac à 700Fcfa», confie Marie, une vendeuse au marché de Bépanda. La tine de 20 litres est passée de 9000 à 14 500 F Cfa, apprend-on. Les raisons de cette baisse de la production locale d'huile de palme restent méconnues des commerçants. Mais pas des raffineurs.

