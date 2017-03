Cameroun: La décision importante de Nicolas Nkoulou

Il y a quelques semaines, Nicolas Nkoulou remportait la Coupe d'Afrique des Nations avec son équipe nationale du Cameroun. Alors, le défenseur central préfère faire une pause désormais pour se concentrer sur ses objectifs en club.

Quinze ans que le Cameroun attendait de remporter à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations. L'attente fut longue, mais les Lions indomptables ont fini par atteindre le Nirvana cette année, en dominant l'Égypte au terme d'une belle finale (2-1). Un sacre auquel, en possession de tous ses moyens, Nicolas Nkoulou n'est assurément pas étranger, puisque le défenseur central aux 74 sélections a remis les siens dans le droit chemin en égalisant d'une tête rageuse (3 matches sur 6 dans le tournoi). À 26 ans, le natif de Yaoundé a fait la différence et peut désormais se concentrer sur ses objectifs en club, le sentiment du devoir accompli.

Alors, celui qui s'est engagé l'été dernier en faveur de l'Olympique Lyonnais a pris une décision importante et nous annonce faire une pause avec l'équipe nationale : « Après la récente consécration en Coupe d'Afrique des Nations avec mes coéquipiers et frères, accompagnés par tout le peuple camerounais, ayant le sentiment du devoir accompli envers mon pays, j'ai décidé de faire une pause avec la sélection nationale. En pleine possession de mes moyens, je souhaite me concentrer sur les objectifs que je me suis fixé en club », explique-t-il, avant de poursuivre.

« Depuis le début de ma carrière, défendre les couleurs de mon pays a toujours guidé mes pas. Cette mission a constitué un moteur et été l'une de mes priorités. Cette décision a été vraiment difficile à prendre, et j'ai longtemps pesé le pour et le contre avant de m'y résoudre. Elle me semblait nécessaire et répondait à mon objectif principal : revenir plus fort demain car un Lion ne meurt jamais... », conclut-il. Nicolas Nkoulou rugira à nouveau, en club d'abord (307 matches toutes compétitions confondues en club en 9 ans de carrière), avant assurément de retrouver les Lions indomptables.