Cameroun: La Cnps dégage un résultat excédentaire de plus de 4 milliards de FCFA en 2016

Finances par exemple, effectué à 52 milliards de FCFA en 2007, est nul ces trois dernières années. Ce qui n'a pas empêché l'organisme d'être plus que performant et de réaliser déjà 87 % des projets de son plan stratégique dont l'achèvement est prévu en fin 2017.

D'autre part, la performance de la CNPS aujourd'hui est le fruit d'une gestion prudente et rigoureuse des fonds mis à sa disposition par les assurés sociaux. Le directeur général, en même temps qu'il a édicté des mesures drastiques mais salutaires de gouvernance dans la gestion des ressources de l'entreprise, a multiplié les efforts dans la poursuite de l'assainissement des fichiers, l'intensification des contrôles employeurs, la fidélisation de ces derniers via la télédéclaration, des placements financiers et des investissements judicieux, porteurs de valeur...

Cette performance s'explique selon la direction générale de la Cnps par la revalorisation des taux de cotisations sociales de 7 à 8,4 % et le relèvement du plafond des salaires cotisables de 300 000 FCFA à 750 000 FCFA. Ce qui a permis de corriger le déséquilibre technique structurel de la branche des pensions, et de supporter sans être obligée d'aller puiser dans ses réserves de trésorerie .

En examinant et en adoptant le 1er mars 2017, le rapport de gestion et les états financiers de l'exercice 2016, les administrateurs de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), bras armé de l'Etat en matière de sécurité sociale, ont déclaré un résultat financier de 43,7 milliards de FCFA. Résultat jamais atteint depuis juin 1967, date de la création de l'organisme, selon ces administrateurs.

