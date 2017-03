Cameroun: La Banque mondiale demande le démantèlement de Camtel

Cette réforme fait partie d'une série de mesures proposées pour rendre plus compétitif le secteur des TIC au Cameroun.

De profondes mutations structurelles sont en préparation dans le secteur camerounais des télécommunications. C'est ce qui justifie la tenue hier jeudi 2 mars, sous l'égide du ministère de l'Economie, de la planification et de l'aménagement du territoire (Minepat), d'un atelier de haut niveau pour déterminer des réformes à entreprendre afin d'améliorer la compétitivité de ce secteur. S'il demeure difficile de dire exactement ce qui va se passer dans les jours qui viennent, l'on sait néanmoins que la réforme du secteur s'avère indispensable pour positionner le pays comme hub numérique régional, compte tenu de son potentiel et de sa situation géographique qui constitue un atout géostratégique important.

Selon la Banque mondiale (BM), le dynamisme et la performance du secteur des TIC au Cameroun nécessitent certaines actions, dont le démantèlement de la Cameroon Telecommunications (Camtel). La Banque mondiale estime que la position de Camtel, en tant qu'opérateur de services ayant le monopole sur les infrastructures terrestres, est un facteur qui favorise le déséquilibre du marché des télécoms. Une situation accentuée par l'attribution de la licence 3G à cette entreprise, relève l'institution de Bretton Woods.

« La structure de Camtel doit trouver un noyau dans le secteur global des télécoms », indique Elisabeth Huybens, directrice des Opérations de la BM pour le Cameroun. Pour soutenir sa position, la Banque mondiale donne certaines orientations. « Il est important que les comptes liés aux revenus du backbone national et des stations sous-marines soient indépendants et auditables, et qu'un terme soit mis à des subventions croisées, c'est-à-dire les revenus des trafics internationaux finançant les autres services déficitaires de Camtel », renseigne la BM.

D'après cette institution financière, la mise en oeuvre du démantèlement de Camtel pourrait aboutir à la mise sur pied de deux entités, une dédiée aux infrastructures et une autre aux services. Les infrastructures terrestres backbone devraient devraient faire l'objet d'un audit technique « pour en valider la qualité et la pérennité, qui ne semble pas garantie à 5 ans », précise la Banque mondiale.

Selon Minette Libom Li Likeng, ministère des postes et télécommunications, (Minpostel), le développement de l'économie numérique est un challenge que le gouvernement doit relever à travers la mise en place, cette année 2017, du plan stratégique de développement de l'économie numérique qui a été élaboré dans le cadre d'un comité interministériel. « Pour y arriver, le secteur des télécommunications a besoin d'être réformé, notamment pour améliorer la réglementation, la régulation, l'offre et la demande », confirme la Minpostel.

Ainsi, il ne s'agit pas seulement des réformes concernant Camtel, mais également l'agence de régulation des télécommunications (ART), en mettant en place « des modèles de coûts à partir de bonnes données collectées afin de lui permettre de pousser plus en avant la régulation de tous les segments de marché non soumis à la concurrence par l'utilisation de tous les outils appropriés mis à sa disposition, à l'instar de l'offre de la bande passante », explique la BM.

Parmi les autres réformes examinées au cours de l'atelier, l'on note, entre autres, le renforcement de la bande passante aux niveaux des stations sous-marines, l'attribution claire et transparente des licences 3G et 4G et et le paiement par tous les opérateurs des droits y relatifs. « C'est le début de la réforme engagée dans les télécoms pour développer l'économie numérique au Cameroun, car nous avons commencé à introduire les TIC de façon désordonnée », laisse entendre Minette Libom.