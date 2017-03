Cameroun: Oscar Mandeng Tjol - L'hommage de la patrie

Des altercations ont fait deux morts, une dizaine de blessés graves et 42 personnes gardées à vue… Plus »

Pour rendre un hommage officiel à ce soldat tombé au champ d'honneur, famille, autorités militaires et administratives se sont réunies ce vendredi 3 mars au Camp de la valeur à Bonanjo, Douala, pour sa cérémonie de levée de corps. Une émouvante solennité dans la cour d'honneur de la 2e Région militaire interarmées où pleurs et cris de chagrin des proches de l'époux et père de quatre enfants auront fendu le coeur de la foule. Et pour dire merci au sergent-chef Oscar Mandeng Tjol, la nation l'a décoré de la médaille de la Vaillance à l'ordre de l'armée à titre posthume. Par la voix du gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, qui présidait la cérémonie.

