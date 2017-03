Cameroun: Lutte contre le terrorisme - Le satisfecit de l'ONU

La délégation des diplomates onusiens s'est entretenue avec le président de la République, Paul Biya vendredi dernier.

La première halte de la tournée des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU dans la zone du Bassin du lac Tchad a eu pour point d'orgue l'audience au palais de l'Unité. Annoncée comme une audience, la rencontre s'est muée en une séance de travail avec le chef de l'Etat camerounais. Le caractère inédit de cette visite dans la zone, l'objet de la rencontre, la taille de la délégation et la qualité des hôtes ont présidé au choix de la salle du conseil des ministres comme cadre de travail. C'est à 10h50 mn que la délégation des émissaires onusiens arrive au palais de l'Unité. Sous la conduite conjointe des ambassadeurs de Grande Bretagne (dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois de mars), de France et du Sénégal.

Dans la salle retenue pour la circonstance, le chef de l'Etat lui-même accueille personnellement chacun des 15 ambassadeurs de l'ONU. Après ce rituel d'accueil, les portes se referment, la séance se déroule à huis clos. Le chef de l'Etat est entouré de trois membres du gouvernement, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, René-Emmanuel Sadi, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé des Relations avec le Commonwealth, Joseph Dion Ngute, ainsi que de l'ambassadeur Représentant permanent du Cameroun auprès des Nations unies, Michel Tommo Monthe.

S'adressant à la presse au sortir de cette concertation qui aura duré près d'une heure, les co-présidents de la mission onusienne ont unanimement félicité le Cameroun pour l'exemplarité de son engagement dans le combat contre la secte terroriste Boko Haram, pour son hospitalité à l'endroit des réfugiés et pour ses efforts en termes de résilience pour le développement durable. L'ambassadeur de Grande-Bretagne, Mathew Rycroft, a souligné que leurs échanges avec le chef de l'Etat camerounais ont été focalisés sur les facteurs qui constituent le terreau du terrorisme dans la zone du lac Tchad notamment la pauvreté et l'absence des services sociaux de base. Les Nations unies, révèle-t-il, conseillent aux Etats de la zone d'adopter une approche globale pour traiter les causes profondes du terrorisme, notamment en matière de gouvernance et de développement.

Cette visite s'inscrit ainsi dans la perspective d'une orientation de la coopération vers les défis de la sécurité, de l'urgence humanitaire et du développement socioéconomique. L'ambassadeur de France à l'ONU qualifie de silencieuse, la guerre que mènent les pays du Bassin du lac Tchad contre la nébuleuse. François Delattre propose de renverser radicalement le regard porté sur cette zone. « La région du lac Tchad n'a pas eu toute l'attention qu'elle méritait de la part de la communauté internationale et cette mission est là pour réparer cette erreur qui est aussi une injustice », remarque le chef de la mission française auprès des Nations unies.

« Nous sommes venus écouter, accompagner et encourager le Cameroun et les autres pays à relever tous ces défis avec la contribution de la communauté internationale», conclut-il. Pour l'ambassadeur sénégalais Fode Seck , « cette guerre a été imposée au Cameroun qui reste malgré tout un havre de paix dans la sous-région ». Il s'est dit préoccupé par le lourd fardeau des réfugiés que porte le Cameroun. Avant de quitter le palais de l'Unité, chaque ambassadeur a reçu des mains du chef de l'Etat camerounais, la médaille du cinquantenaire de l'indépendance et de la réunification du Cameroun.