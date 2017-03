Cameroun: Tournée du trophée de la CAN 2017 - Apothéose à Ebolowa !

La région du Sud a célébré la victoire des Lions indomptables, vendredi dernier.

Communion totale, vendredi dernier, dans les rues d'Ebolowa. Les populations du Sud ont fêté le trophée remporté le 5 février 2017, à Libreville, par les Lions indomptables. Ce qui était jusque-là une image vue à la télévision ou admirée dans les pages des journaux, s'érigeait alors, tel un symbole fort de l'unité d'un peuple, devant les yeux de tous et de chacun. Et pour que ce soit une fête totale, la délégation conduite par le ministre des Sports et de l'Education physique (Minsep), Bidoung Mkpatt, a marché sur le tapis rouge déroulé à cet effet par le comité d'accueil régional présidé par le gouverneur Félix Nguélé Nguélé, depuis la localité de Benebalot, frontière entre les régions du Centre et du Sud, sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa.

Avant l'entrée triomphale à Ebolowa, les populations des arrondissements de Ngoulemakong et de Mengong ont goûté aux savoureux délices du trophée. Ebolowa, ultime étape du tour des régions, a été l'apothéose d'une fête aux allures de carnaval partie de Yaoundé, et passant par Mbalmayo, chef-lieu du Nyong-et-So'o. Que d'émotions et de sensations dans les artères d'Ebolowa. « Nous avons vu le trophée, et cela nous suffit », se satisfait un garagiste. Un sentiment partagé par plus d'un. L'arrivée au stade municipal de Nko'ovos, pris d'assaut par une foule bigarrée, est un ultime moment fort animé par une palette d'artistes, tels Rémi Minko, Annie Anzouer, Calvino, Guyso L'amour... se succédant sur le podium dressé à cet effet. En face, dans la tribune d'honneur, ont pris place le Minsep, accompagné du ministre Jacques Fame Ndongo, de l'ambassadeur itinérant Albert Roger Milla, les officiels de la Fédération camerounaise de football, les parlementaires et les autorités municipales et traditionnelles.

Celles-ci vont puiser dans le riche patrimoine culturel du Sud pour dire la joie des ancêtres et implorer leurs bénédictions pour un Cameroun uni et toujours vainqueur. L'on comprend alors le sens du service œcuménique au cours duquel l'abbé Georges Bertrand Melobo a soutenu « qu'être camerounais n'est pas le simple fait d'être né quelque part au Cameroun, mais le fait d'assumer ce que Dieu a voulu, c'est-à-dire le raffermissement d'une volonté de vivre-ensemble dans un multiculturalisme unique ». Une ferveur patriotique soulignée à grands traits par Guy-Roger Zo'o Olouman, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine d'Ebolowa. Après le mot d'Alexandre Belinga, entraîneur adjoint et représentant des champions d'Afrique, le Minsep va saluer l'étape d'Ebolowa, comme un arrêt plein de symboles. « La victoire des Lions indomptables va servir de catalyseur dans la consolidation du mieux vivre-ensemble », a déclaré le ministre Bidoung Mkpatt. Ebolowa boucle ainsi la tournée du trophée de la CAN 2017 à travers les régions du pays.