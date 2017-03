Angola: La Sonangol va rentabiliser des navires de forage

Luanda — La Sonangol développe avec ses partenaires internationaux, un nouveau modèle d'affaires pour monétiser deux navires de forage acquis par la société en Corée du Sud et, qui brièvement entreront en service, a appris lundi l'Angop à travers un communiqué de presse.

Selon la déclaration de la société, cet objectif passe par la conclusion du processus de financement, la sélection finale des partenaires technologiques et l'identification de nouvelles opportunités de production, étapes déjà communiquées et discutées avec des entreprises internationales du secteur pétrolier opérant en Angola: Esso, Chevron, BP, Eni et Total.

Le processus de transformation qui est mis en œuvre depuis juillet 2016, étant transversal à toute l'entreprise, permet la création d'un environnement d'affaires plus favorable, réduit les coûts de production et facilite l'accès à des plus petites réserves.

Il y a donc des conditions pour une meilleure utilisation des ressources grâce à des pratiques d'opération d'excellence en conformité avec les normes internationales.

L'entrée en fonctionnement des navires de forage doit être en accord avec les règles de complaisance, décret 48/06, outre un protocole d'entente entre la Sonangol et des sociétés internationales d'exploitation en vue d'établir un tarif concurrentiel et durable, indexé aux prix moyens sur le marché international.

L'objectif de la Sonangol dans ce type de structures opérationnelles est motivé par des bons résultats obtenus dans le passé avec l'exploitation des navires "Pride Africa" et "Pride Angola" et traduit l'application d'une nouvelle philosophie de développement de contenu national, de promotion des investissements et établit les bases essentielles pour l'autorégulation de ce marché spécifique.