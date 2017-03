Angola: Le Président angolais reçoit un message de l'homologue de la RCA

José Eduardo dos Santos a fourni une assistance à ce pays membre de la CIRGL, qui a vécu pendant un certain temps un conflit interne interconfessionnel et a mis fin à des différences tant du point de vue politique comme religieux, de façon pacifique, par le dialogue.

L'Angola et la RCA sont des pays membres de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs (CIRGL), comme le Burundi, le Congo, la RD Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan, le Sud-Soudan, la Tanzanie et la Zambie.

Dans le cadre de la coopération, l'Angola et la RCA ont signé des accords en termes généraux dans le domaine politique et diplomatique, et il y a des intérêts dans les domaines des diamants, de la diplomatie et de la défense et sécurité.

