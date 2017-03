Congo-Kinshasa: La CAA renvoie 80% de son personnel en congé technique

«Avec l'absence de CAA qui a été une compagnie qui nous a beaucoup servi pendant longtemps, nous sommes vraiment préjudiciés. Et, vous savez, nous avions avec la présence de CAA et les autres compagnies, la facilité de nous déplacer de Kisangani vers les autres villes, quatre à cinq fois la semaine. Mais, avec l'absence de CAA, nous avons l'opportunité de quitter une fois ou à la rigueur deux fois la semaine».

Interrogé par Radio Okapi, le vice-premier ministre et ministre en charge des Transports et Voies de communication, José Makila, n'a pas voulu s'exprimer sur ce dossier. Même attitude du côté de l'Autorité de l'aviation civile.

«Ils ont donné le feu vert, l'avion est arrivé ici sur place à l'aéroport de N'djili. On a payé la douane. A notre grande surprise, on va nous brandir un arrêté qui n'a jamais été publié sur le journal officiel, interdisant l'importation des appareils de plus de quinze ans, alors qu'au même moment, il y a d'autres avions qui sont arrivés ici, qui sont plus âgés que cet appareil-là».

Pour le remplacer, l'Airbus A321 nouvellement acheté a atterri le 16 janvier à l'aéroport international de N'djili. Mais, cet aéronef de 18 ans d'âge est interdit d'exploitation à la suite d'un arrêté signé en 2012 par l'ancien ministre des Transports et voies de communication, Justin Kalumba, interdisant l'importation des avions de plus de 15 ans.

