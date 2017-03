Cameroun: Les stéréotypes en débat

C'est dans le cadre d'une conférence organisée vendredi à Yaoundé par la coopération allemande

Dans le cadre des activités de la Journée internationale de la femme, la coopération allemande au Cameroun (GIZ) a organisé la 10e édition de la Semaine du genre vendredi, 3 mars 2017 à Yaoundé. Au menu, une conférence débat sur le thème « Casser les stéréotypes des rôles en fonction du genre dans le monde du travail ». Les travaux étaient présidés par Prudence Galega, du ministère de la Protection de la nature et du Développement durable (MINEPDED). Les échanges avaient pour but de présenter les problèmes rencontrés par les femmes dans le monde du travail et de présenter des solutions. Mais aussi de prôner l'égalité au travail entre hommes et femmes.

Les leaders féminins et masculins issus des administrations publiques, du secteur privé entre autres, sont vénus nombreux participer à ce débat. Une opportunité pour les uns et les autres, de raconter leur parcours atypique dans des fonctions et univers généralement conçus comme étant la chasse gardée du sexe opposé. Pour susciter une meilleure prise en compte des droits des femmes en milieu de travail, et l'engagement de divers acteurs en faveur de l'amélioration de leur mode de vie, les panélistes ont revisité la situation des femmes dans un monde de travail en mutation. Ceci dans l'optique de mettre en place certaines manœuvres pour l'accomplissement de l'objectif fixé. Par la suite, la manifestation s'est poursuivie par une mini-foire exposition, des associations féminines venant de divers horizons, qui ont présenté plusieurs produits locaux notamment les huiles d'akpi, le beurre de cacao, de mangue et de moabi, les produits forestiers non ligneux entre autres.