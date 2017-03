Cameroun: Canal 2'Or 2017 - Chantal Biya félicite les artistes

La cérémonie de récompense des artistes organisée par la chaîne de télévision Canal 2 International, s'est déroulée samedi en présence de la première dame du Cameroun.

C'était la cerise sur le gâteau samedi au palais des Congrès de Yaoundé : la participation au show de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Sans oublier l'impressionnant parterre de personnalités venues assister à l'évènement, dont Issa Tchiroma Bakary, ministre de la Communication et représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Arts et de la Culture, Pr. Narcisse Mouelle Kombi et le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, Joseph LE. Canal 2 International, organisateur de l'évènement, avait déjà mis les petits plats dans les grands en termes d'organisation et l'épouse du chef d'Etat est une fois de plus venue rehausser de son éclat la cérémonie de récompense des artistes, comédiens et humoristes d'ici et d'ailleurs.

Faisant de cette 11e édition de l'initiative de Colette Chatué, un événement qui rentrera dans l'histoire. Car comment oublier la communion de la première dame avec l'artiste congolaise, Barbara Kanam. Ou encore l'instant magique sur scène entre la « First lady » et la diva camerounaise, Grace Decca. Lorsque l'épouse du chef de l'Etat remet le prix du meilleur artiste masculin au jeune Dynastie Le Tigre autour de 2h du matin, c'est une cérémonie grandiose qui entre en gare. Alors que son heure de départ semble sonner, l'épouse du chef de l'Etat, proche de toutes les couches sociales, prend le temps de consoler le chanteur très ému, de communier avec les autres artistes, confirmant son attachement au rayonnement de la culture camerounaise.

Dans la salle comme à l'extérieur, c'est une Chantal Biya visiblement ravie d'assister une seconde fois à ce rendez-vous « people », que l'on a retrouvée. C'est vers 21h que tout a commencé. Avec en ouverture, un spectacle de danse aux couleurs de l'identité culturelle du pays. Portée par quatre présentateurs de renoms : Kelly White, Jocelyne Fotso, Pascal Pierre et le « président »Tchop Tchop, la soirée a vu défiler plusieurs artistes. Des professionnels de la musique tout comme ceux du cinéma local et africain ont reçu leurs prix entre leurs passages. Ainsi la meilleure artiste féminine est Coco Argentée. La petite Indira a eu le prix d'encouragement. Antoinette Ngo Ndengué (Monica) est la meilleure comédienne.

Chez les hommes, c'est Thierry Ntamack qui trône. Moustik le Karismatik est le meilleur humoriste. Locko et Mr. Léo sont les meilleurs en ce qui concerne la musique urbaine. Le prix de la chanson populaire a été remportée par Franko avec « Coller la petite ». Reniss avec son titre la « Sauce » est au top de la musique urbaine. Les prix spéciaux ont été décernés à Ange Ebogo Emérand, Moni Bilé, Meiway, Grace Decca et Barbara Kanam. Les artistes ont remporté ces prix après un vote du public de 30% et celui du jury comptant pour 70%. La 12e édition aura lieu dans deux ans.