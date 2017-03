Angola: La ministre de la Famille visite la maternité "Lucrecia Paim"

Filomena Delgado a fait savoir que son ministère, en partenariat avec l'Association "Paix et Amour", les femmes de l'église Kimbaguiste et le Port de Luanda, avaient offert un don à la maternité, comprenant des produits d'hygiène pour le bâtiment.

Se confiant à la presse, en marge de cette visite, la ministre a dit que certaines difficultés soulevées par la direction de cet établissement, avaient des implications directes sur la mortalité et l'assistance aux femmes et aux bébés.

Luanda — La ministre de la Famille et Promotion de la Femme, Filomena Delgado, a visité lundi à Luanda la maternité "Lucrecia Paim", dans le cadre du 02 et de 08 mars, respectivement dates nationale et internationale des journées commémoratives de la Femme.

