Congo-Kinshasa: Création d'une banque d'habitat - Des experts en construction balisent la voie

Selon ce dernier, un cadre de travail sera rapidement mis en place pour donner un chronogramme et un cahier des charges à toutes les parties, à savoir le gouvernement, les institutions financières, dans l'espoir que d'ici six mois, qu'il y ait un premier fond qui puisse démarrer.

A cette question, Jean Bamanisa s'est exprimé en ces termes : « Il faut commencer petit à petit pour montrer l'exemple, faire l'action de levier comme l'a dit M. Luc Gérard qui a déjà une expérience dans ce domaine en Amérique du Sud. C'est parce que nous n'avons pas non plus de grands promoteurs immobiliers ici.Lever les fonds avec le Congo, même ici au Congo, c'est possible de placer son argent, mais il faut que l'Etat puisse soutenir avec des meilleures conditions. L'Etat peut obtenir auprès de ses partenaires à l'extérieur des crédits à 2% sur 25 ans, il pourrait les mettre à la disposition des banques qui pourraient les mettre à la disposition des promoteurs au lieu de le faire à 17%, 14% sur 3 ans ; il pourrait les mettre aussi sur 20 ans à 2% ou 3% ce qui amortirait le coût de l'intérêt bancaire... ».

Ce rendez-vous qui a réuni autour d'une table, le ministre d'Etat en charge de l'Economie, le ministre de la Coopération au développement, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, les membres de l'Association congolaise des banques, les directeurs généraux des entreprises publiques et plusieurs experts en construction notamment l'équipe du salon de construction « Expo Béton », a été consacré à des réflexions et échanges sur la création d'un Fonds de développement pour l'habitat en République démocratique du Congo. L'idée se révèle une des pistes de solution pour faciliter l'accès des Congolais à un habitat décent.

