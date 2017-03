Angola: Une psychologue souligne les causes de désorganisation des familles

La responsable a expliqué que la consommation excessive d'alcool et d'autres drogues rendaient la personne très nerveuse et agressive, facteurs qui poussent à la violence domestique

Elle a parlé de ces causes durant un débat sur la violence domestique organisé dans le cadre de la journée " Março Mulher " par la Société Minière de Catoca en partenariat avec la direction de la Famille et Promotion de la Femme de Lunda Sul.

Saurimo — La psychologue Maria Cajimoto Miúdo a considéré le week-end dernier à Saurimo, la consommation excessive de boissons alcooliques et d'autres drogues, les indices de pauvreté, le manque de diadoque, les conflits ethnico-religieux, comme certaines des causes de désorganisation de beaucoup de familles en Angola.

