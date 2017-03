Congo-Kinshasa: Division 1/Zone ouest - DCMP domine Shark XI FC, Veti bat FC MK à Matadi

Avec un succès étriqué certes, mais précieux sur Shark XI FC, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) s'installe provisoirement dans le fauteuil du leader de la zone de développement ouest du championnat national de football.

Le DCMP occupe provisoirement la tête du classement de la zone de développement ouest du championnat national de football avec un total de 41 points glanés. En effet, les Immaculés de Kinshasa ont battu, le 5 mars au stade Tata-Raphaël de la Kethule de Ryhove, les Requins Bleus de Shark XI FC par un but à zéro, en match comptant pour la 18e journée. L'unique but des joueurs d'Otis Ngoma a été inscrit à la 56e minute par Ricky Tulengi.

«Nous avons fait une bonne deuxième période, avec un bloc médian solide et un respect des principes. Je félicite mes joueurs pour ce résultat, la première place actuelle nous importe peu, le plus important c'est d'être parmi les trois premiers de la zone de développement pour la qualification au Play-Off », a déclaré l'entraîneur Otis Ngoma. DCMP est donc premier, en attendant le dernier match de l'AS V.Club (40 points) contre Racing Club de Kinshasa. Programmé le 4 mars, cette rencontre a été renvoyée à une date ultérieure. Notons que le même dimanche au stade Damar à Matadi, le club local de Veti Club a battu le FC MK de Kinshasa par un but à zéro, une réalisation de Mwila en deuxième période.

Toujours dans le cadre de la 18e journée de la zone de développement ouest, l'AS Dragons/Bilima a battu, le 3 mars, au stade Tata-Raphaël, le FC Renaissance du Congo par un but à zéro. Bukasa a offert la victoire aux Monstres de Kinshasa en inscrivant le seul but de la partie à la 85e minute sur une passe décisive de Mindeke. Mais ce succès de Dragons/Bilima ne change pas la configuration du classement. Renaissance du Congo conserve la troisième place qualificative avec 32 points en 18 rencontres et Dragons est cinquième avec 26 points.

Au classement, DCMP compte donc 41 points, premier devant V.Club (40 points et un match en retard). Le FC Renaissance du Congo a totalisé 32 points avec un match en retard. Le Racing Club de Kinshasa dispose de 2 points et un match en retard. Dragons est cinquième 26 points, devant Veti Club (25 points). Le FC MK se retrouve à la septième position avec 23 points, talonné par Shark XI FC (22 points et un match en retard), Rojolu (16 points) et Ndombe, lanterne rouge avec 1 point.

Dans la zone centre sud, CS Don Bosco a battu, le 5 mars, à Lubumbashi Sa Majesté Sanga Balende par un but à zéro. Dibumba a dominé New Soger par la même marque d'un but à zéro. Dans cette zone, les trois qualifiés pour le Play-Off du championnat national sont déjà connus : TP Mazembe (vainqueur le jeudi de Lubumbashi sport par 4-0), SM Sanga Balende et CS Don Bosco. Dans la zone est, l'OC Muungano a battu, le 4 mars, au stade de la Concorde de la commune de Katudu à Bukavu (province du Sud-Kivu) le CS Makiso de Kisangani par deux buts à zéro. Raoul Byamungu a inscrit les deux buts des Olympiens de Muungano. Dans cette zone de développement, Muungano et Bukavu Dawa sont sur le point d'accéder au Play-Off.